«أمينة» أجمل نعمة .. أسماء أبو اليزيد تشارك صورًا مع مولودتها داخل المستشفى

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورا لاستقبال مولودتها بعد ولادتها داخل المستشفى .

وكتبت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها على انستجرام: “فجأة، كبرت قلوبنا أكثر، أهلًا بكِ فى هذا العالم يا أمينة، أجمل نعمة لنا، وفصل جديد فى حياتنا، وحب لم نكن نعرف يوما أنه يمكن أن يكون بهذا الحجم”.

واستقبلت الفنانة أسماء أبو اليزيد مولودتها الأولى، التي اختارت لها اسم «أمينة»، لتبدأ بذلك أولى خطواتها في تجربة الأمومة، وسط أجواء من السعادة والفرحة التي شاركتها مع المقربين منها.

أسماء أبو اليزيد في مسلسل «النص 2»

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد حققت نجاحًا خلال شهر رمضان الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «النص 2»، الذي دارت أحداثه حول عودة فريق «عبد العزيز النص» القديم للتشكيل من جديد، بهدف حماية ابنه، بينما يخوض مغامرة في عالم الجاسوسية المزدوجة لصالح مصر مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، في إطار يجمع بين الكوميديا والمفارقات التاريخية.