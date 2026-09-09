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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يُعلن استهداف مُدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية رداً على ما وصفه بـ"الإجراءات العدوانية" ضد ناقلاته، فيما ردّت القيادة المركزية الأمريكية بتدمير خمس ناقلات نفط إيرانية في الخليج، مؤكدة إحباط محاولتين لاستهداف سفنها الحربية.

الحرس الثوري: ألحقنا أضراراً كبيرة بمدمرتين أمريكيتين


قال الحرس الثوري الإيراني إنه "استهدف بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وإيجيس وألحق بهما أضراراً كبيرة".


وأضاف أن "استهدافنا للمدمرتين الأمريكيتين جاء رداً على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية".


وتابع البيان: "نؤكد العزم الراسخ على التصدي للأعمال اليائسة والمتهورة للولايات المتحدة، ونحذر من أي استهتار من جانبها".

استهداف منشآت في قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن
وفي بيان سابق، أعلن الحرس الثوري أنه "نفذ عملية صاروخية استهدفت قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن رداً على الهجوم الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية".


وأوضح أن الاستهداف شمل "منشآت صيانة لمقاتلات أمريكية" داخل القاعدة، مشيراً إلى استخدام "صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل" في الهجوم الذي قال إنه "ألحق أضراراً جسيمة بالقاعدة".
وتوعد بأن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها ضد القوات الأمريكية، وهذه المعركة الضارية ستستمر، والرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات".

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية


أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير خمس ناقلات نفط خام تابعة لإيران في خليج عمان وبالقرب من جزيرة خارك، وذلك رداً على محاولتين فاشلتين للحرس الثوري لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال يومين.


وأكدت "سنتكوم" أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتين للهجوم الصاروخي نفذهما الحرس الثوري خلال 48 ساعة الماضية.


وأشارت إلى أن السفينة "واصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات"، لافتة إلى أن "جميع محاولات الحرس الثوري ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية باءت بالفشل".


كما شددت على أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية".

تدمير ناقلات في خليج عمان وجزيرة خارك


وأوضحت القيادة المركزية أنها نفذت ضربات دمرت خلالها الناقلات: "كافيز" و"شارمينار" و"هورايزن 1" و"ريسكو" في خليج عمان، بالإضافة إلى الناقلة "ديريا" قرب جزيرة خارك شمال الخليج العربي.


واتهمت "سنتكوم" طهران باستخدام هذه الناقلات "كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة".

الحرس الثوري مدمرة أمريكية إيران

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