كيفية نيل ثواب حجة وعمرة تامتين بعد صلاة الفجر؟.. لا تفوت الثواب حتى طلوع الشمس

يبحث كثيرون من المصلين عن كيفية نيل ثواب حجة وعمرة تامتين بعد صلاة الفجر، وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا فيه إلى فعل ينال به المصلي أجرًا عظيمًا، ووُصف ثوابه بأنه كأجر حجة وعمرة تامتين، وفي السطور التالية نتعرف على فضل هذا العمل العظيم بعد صلاة الفجر.

ثواب حجة وعمرة تامتين بعد الفجر.. ماذا تفعل؟

يغفل بعض الناس عن ثواب عظيم بعد أداء صلاة الفجر يضاهي ثوابة حجة وعمرة كاملة وقد أرشندا إليه النبي عليه الصلاة والسلام.

وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة" [رواه الترمذي].

فضل الجلوس لذكر الله حتى طلوع الشمس

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشّر بثواب حجة وعمرة تامتين لمن صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المقصود بالمصلى هو المكان الذي أدى فيه صلاة الفجر، موضحا أن إدراك صلاة الفجر في وقتها الحاضر قبل شروق الشمس شرط لنيل هذا الفضل، سواء صلاها المسلم بعد دخول الوقت مباشرة أو بعده بمدة.

هل يشترط البقاء في نفس مكان صلاة الفجر لنيل ثواب الحج والعمرة؟

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يشترط أن يكون الذكر في نفس السجادة تحديدًا، بل يجوز أن ينتقل الإنسان داخل نفس المكان أو يجلس في أي موضع يذكر الله فيه، طالما تحققت حالة الذكر بعد صلاة الفجر حتى وقت الشروق ثم أداء ركعتي الضحى.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الفضل العظيم مرتبط بالجلوس للذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين، وليس بمكان السجادة بذاتها، وإنما بحالة العبادة والذكر في هذا الوقت المبارك.

ماذا يقال بعد صلاة الفجر حتى الشروق؟

ليس هناك ذكر واحد مخصوص يجب الالتزام به بعد صلاة الفجر، بل يمكن للمسلم أن ينوّع بين أكثر من ذكر ومنها:

قراءة القرآن الكريم

التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

الاستغفار

الدعاء وسؤال الله من خيري الدنيا والآخرة

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

يفضل للمصلي أن يقول أدعية الرزق عقب صلاة الفجر فالدعاء بعد الصلوات المفروضة مستجاب بإذن الله ومن أفضل صيغ دعاء الفجر للرزق أن نقول: