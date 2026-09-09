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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: استهدفنا 10 سفن أمريكية ردًا على تدمير 5 ناقلات نفط

سفن تعبر مضيق هرمز، صورة أرشيفية
سفن تعبر مضيق هرمز، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

شهدت المياه الخليجية تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفن أمريكية وناقلات نفط، ردا على تدمير القيادة المركزية الأمريكية 5 ناقلات إيرانية.

الحرس الثوري: استهدفنا سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات في الخليج ومضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "استهدف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية وألحق بها أضراراً كبيرة".

وأضاف في بيان "استهدفنا 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي".

وأكد "عملياتنا في المياه الخليجية ومضيق هرمز جاءت رداً على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية".

وشدد على أن "مضيق هرمز يخضع لمراقبة وإدارة دقيقة وحازمة من جانب القوات البحرية التابعة للحرس الثوري".

"سنتكوم": إحباط هجومين صاروخيين وتدمير 5 ناقلات إيرانية

كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق، صباح الأربعاء، عن تدمير خمس ناقلات نفط خام تابعة لإيران في خليج عمان وبالقرب من جزيرة خارك، وذلك رداً على محاولتين فاشلتين للحرس الثوري لاستهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال يومين.

إحباط هجومين بالصواريخ الباليستية

أكدت "سنتكوم" أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتين للهجوم الصاروخي نفذهما الحرس الثوري خلال 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن السفينة "واصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات"، لافتة إلى أن "جميع محاولات الحرس الثوري ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية باءت بالفشل".

كما شددت على أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية".

تدمير ناقلات في خليج عمان وجزيرة خارك

وأوضحت القيادة المركزية أنها نفذت ضربات دمرت خلالها الناقلات: "كافيز" و"شارمينار" و"هورايزن 1" و"ريسكو" في خليج عمان، بالإضافة إلى الناقلة "ديريا" قرب جزيرة خارك شمال الخليج العربي.

واتهمت "سنتكوم" طهران باستخدام هذه الناقلات "كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة".

روبيو: سنواصل إغراق المزيد من الناقلات الإيرانية

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية رداً على أي هجمات ضد سفنها الحربية.

وقال روبيو خلال زيارة إلى كولومبيا: "إيران لا تزال تحاول ضرب السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله، ستخسر ناقلات نفط".

وأضاف: "إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تهاجم فيها سفننا"، مؤكداً أن المزيد من الناقلات الإيرانية ستغرق إذا استمرت الهجمات على السفن الحربية الأمريكية.

الحرس الثوري إيران أمريكا القيادة المركزية الأمريكية

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