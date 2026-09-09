مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2026 .. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء 9-9-2026 إلى العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، لعل أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي برشلونة مع فينورد وأرسنال مع نابولي وليفربول مع أتلتيكو مدريد، إلى جاني مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصرى.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن سبورت × وادي دجلة - الساعة الخامسة مساء - على قناة On Sport Plus
بيراميدز × الجونة - الساعة الخامسة مساء - على قناة On Sport Max
المقاولون العرب × الأهلي - الساعة الثامنة مساء - على قناة On Sport
الشرقية إنبي × زد - الساعة الثامنة مساء - على قناة On Sport Max
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
برشلونة × فينورد - الساعة الثامنة إلا الربع مساء - على قناة beIN Sports Mena 1.
شتوتجارت × فايكينج - الساعة الثامنة إلا الربع مساء - على قناة beIN Sports Mena 2.
ليفربول × أتلتيكو مدريد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports Mena 3.
باريس سان جيرمان × سلوفان براتيسلافا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports Mena 1.
سبورتنج لشبونة × جالاتا سراي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports Mena 4.
نابولي × أرسنال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports Mena 2.
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي × ليدز يونايتد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports Mena 5.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخلود × الشباب - الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساء - على قناة Thmanyah
الفتح × الدرعية - الساعة التاسعة مساء - على قناة Thmanyah
النصر × أبها - الساعة التاسعة مساء - على قناة Thmanyah