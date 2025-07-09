أزمة مستحقات.. زيزو يلجأ لاتحاد الكرة ضد الزمالك

تقدم المحامي الخاص بأحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بشكوى رسمية جديدة إلى اتحاد الكرة، يطالب فيها بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك، ناديه السابق.

وتواجد محامي اللاعب داخل مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر، لتسليم الشكوى رسميًا، في خطوة تهدف لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة الخاصة بزيزو لدى القلعة البيضاء.

في سياق آخر، نفى مسئولو اتحاد الكرة ما تردد بشأن تحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين المحفوظة داخل الاتحاد، على خلفية الجدل المثار حول تسجيل عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، بقيمة 5 ملايين جنيه للموسم الواحد.

وأكد مسئولو الاتحاد أنه لا توجد أي أدلة أو معلومات رسمية تؤكد وجود وقائع توثيق عقود بقيم مالية أقل من المتفق عليها، وبالتالي فإن فتح تحقيق في هذا الشأن أمر غير وارد دون مستندات واضحة تدعم تلك الادعاءات.