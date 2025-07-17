تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طرق تطهير القولون من المواد الضارة مما يساعد فى علاج الالم بشكل كبير.

وفقا لما جاء فى موقع "medicinenet" نكشف لكم أهم طرق تطهير القولون الطبيعية.

تنظيف القولون بالماء يُعدّ شرب كميات كبيرة من الماء والحفاظ على ترطيب الجسم أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم و يُنصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون كما يُفيد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالماء، مثل البطيخ والطماطم.



التنظيف بالماء المالح: يُفيد مزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع ماء فاتر وشربه على معدة فارغة ويُحفز هذا حركة القولون في غضون دقائق و يُمكن تكرار ذلك مرتين يوميًا.



نظام غذائي غني بالألياف : الألياف عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الكاملة والصحية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها. تساعد الألياف على تراكم المواد الزائدة في القولون، كما أنها تُنظم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، وتُعزز البكتيريا النافعة.



ماء الليمون والعسل: اخلطي عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح في الماء الدافئ واشربيه على معدة فارغة في الصباح.



العصائر والسموذي: تشمل عصائر الفاكهة والخضراوات المُنظِّفة. تُساعد عصائر التفاح والليمون والصبار على تنظيف القولون، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.



البروبيوتيك : البروبيوتيكيساعد على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء وتُعتبر أطعمة مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح وغيرها من الأطعمة المخمرة من البروبيوتيكات المفيدة.



شاي الأعشاب: قد يُحسّن تناول بعض أنواع شاي الأعشاب صحة الجهاز الهضمي عبر القولون حيث تُساعد الأعشاب المُليّنة ، مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي، في علاج الإمساك..



الزنجبيل : يُحفّز الزنجبيل عملية الهضم. يُمكن إضافته إلى عصائر أخرى، أو الشاي، أو تناوله مباشرةً و يُمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب من الماء الدافئ و يُمكن تناوله مرة أو مرتين يوميًا.



زيت السمك : يمكن تناوله كمكملات غذائية أيضًا فهو يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الفعّالة في تنظيف القولون.



الصيام: يُعدّ الامتناع عن تناول الطعام طريقةً لتطهير القولون فهو يساعد الكلى والكبد على التخلص من السموم الضارة من الجسم ويُساعد شرب الماء وعصائر الخضراوات الطازجة أو عصائر الفاكهة الطازجة أثناء الصيام.