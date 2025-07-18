طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد وفرص سقوط أمطار

طقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

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مع فرص أمطار خفيفة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الادارية 39 27

6 اكتوبر 39 26

بنهــــا 38 26

دمنهور 37 26

وادى النطرون 38 27

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 38 27

طنطا 37 26

دمياط 32 25

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 33 22

رفح 33 22

رأس سدر 39 24

نخل 38 18

كاترين 32 17

الطور 41 25

طابا 37 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 40 23

رأس غارب 40 27

الغردقة 40 26

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 43 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 44 31

المدينة 43 32

الرياض 45 29

المنامة 40 34

أبو ظبي 41 33

الدوحة 44 34

الكويت 49 33

دمشق 38 17

بيروت 31 26

عمان 34 21

القدس 33 20

غزة 32 25

بغداد 45 32

مسقط 33 29

صنعاء 31 17

الخرطوم 39 25

طرابلس 33 24

تونس 34 23

الجزائر 32 22

الرباط 27 18

نواكشوط 30 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 36 19

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 31 25

نيودلهى 32 27

جاكرتا 33 24

بكين 36 24

كوالالمبور 38 26

طوكيو 33 25

أثينا 34 23

روما 34 21

باريس 32 20

مدريد 35 19

برلين 25 15

لندن 29 18

مونتريال 25 17

موسكو 28 17

نيويورك 28 23

واشنطن 32 23

أديس أبابا 21 13