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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم: شديد الحرارة وعواصف ترابية قادمة من السودان تؤثر على مستوى الرؤية

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها وجود شوائب عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل.


 أما بالنسبة لجنوب البلاد تشهد هذه المناطق خلال الطقس اليوم، تحديدا على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، واستمرار الرمال المثارة على ( حلايب -شلاتين-مرسى علم - أسوان - المجرى الملاحى لبحيرة ناصر - أبوسمبل- الأقصر ومصر الوسطى)، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

قالت هيئة الأرصاد،  إن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى استمرار تأثير الرمال المثارة على مناطق من ( أسوان - المجرى الملاحى لبحيرة ناصر - أبوسمبل -حلايب وشلاتين ) ، والتي يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية  .

ومن المتوقع أن يمتد تأثير الرمال المثارة على مناطق من محافظة الأقصر ومصر الوسطى مع تقدم الوقت، ويرجع هذا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على شمال السودان.

أما بالنسبة لشمال البلاد ، كانت الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والمحسوسة تكون 41 درجة  
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة تكون 35 درجة
جنوب سيناء 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة
شمال الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والمحسوسة 44 درجة

شديدة الحرارة حالة الطقس استمرار الرمال المثارة هيئة الأرصاد تأثير الرمال المثارة أسوان مستوى الرؤية الأفقية

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