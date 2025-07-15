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الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من شواطئ مطروح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من شواطئ مطروح

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

ومن المتوقع نشاط رياح على بعض المناطق بشواطئ السلوم ومطروح، حيث تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة، وارتفاع الأمواج هناك يلامس المترين ونصف المتر.

بينما يكون حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر معتدلة، حتى تصل الأمواج إلى ما بين المتر ونصف إلى متران.

شهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كانت كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظمى 35 والصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية تسجل العظمى 34 والصغرى 22 درجة 
جنوب سيناء تسجل العظمى  39 للعظمى والصغرى 29 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة


 

الطقس الطقس اليوم هيئه الأرصاد

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