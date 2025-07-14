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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم| أجواء شديدة الحرارة نهارا ورياح على شواطئ مطروح

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون مائلا للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، شهد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح، حيث متوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

عن حركة الموج، خلال الطقس اليوم، يكون البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 37 درجة
الوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 43 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 39درجة
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 43 درجة

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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