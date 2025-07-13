ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن طقس غدًا الإثنين 14 يوليو 2025 سيشهد استمرار موجة الحر والرطوبة المرتفعة على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا، ويصبح مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفى الساعات الأولى من الصباح.

وتتصاعد تحذيرات الأرصاد من تأثير ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تضاعف الإحساس بحرارة الطقس، مع شبورة مائية كثيفة في الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

شبورة كثيفة تضرب القاهرة والسواحل

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات عن القيم المُسجلة في الظل، ما يجعل الطقس أكثر إرهاقًا للمواطنين خاصة خلال فترة الظهيرة.

وأشار شاهين إلى أن الشبورة المائية ستكون كثيفة أحيانًا بين الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، ما يستدعي تجنب القيادة السريعة والحذر في التنقلات خلال هذه الفترة.

نشاط رياح وارتفاع أمواج على السواحل الغربية

توقعت الأرصاد أيضًا نشاط رياح على مناطق من السلوم ومطروح، تصل سرعتها ما بين 30 إلى 45 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ من 1.5 إلى 2.25 متر، وهو ما يؤثر على حركة الملاحة ومرتادي البحر.

وتنصح الهيئة المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ خلال فترات الذروة من اليوم، والالتزام بتعليمات السلامة لرواد البحر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات الجمهورية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 14 يوليو 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الطقس في مطروح

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في قنا

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 29 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 29 درجة مئوية