الأرصاد تحذر من الطقس حتى الخميس المقبل| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة، بدءا من اليوم الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 17 يوليو 2025.

وتشير التوقعات إلى استمرار موجة الطقس الحار المصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.

حالة الطقس من اليوم حتى الخميس المقبل

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على معظم المناطق، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 17 يوليو، من المتوقع نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة مما قد يسهم في تقليل الإحساس نسبيا بدرجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد- خلال تصريحات إعلامية، أن البلاد تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة مصحوبا بزيادة كبيرة في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية، ولكن مع ارتفاع الرطوبة إلى 85%، سيصل الإحساس الفعلي بالحرارة إلى 39 درجة مئوية، مما يزيد من شدة الشعور بالحر.

أما في المناطق الجنوبية، فتتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة مئوية، إلا أن نسب الرطوبة المنخفضة هناك تساهم في تقليل الإحساس بدرجات الحرارة رغم ارتفاعها.

وأرجعت غانم هذه الأجواء الحارة إلى تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تشبعها ببخار الماء وبالتالي ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

نصائح للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الرطوبة.

كما دعت إلى ارتداء القبعات أو استخدام الشمسية، والحرص على التواجد في الأماكن الظليلة قدر الإمكان لتفادي الإجهاد الحراري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى و الصغرى

القاهرة 35 24

بورسعيد 31 24

الإسكندرية 30 22

مطروح 29 23

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أسوان 43 27