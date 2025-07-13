قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروس الدلتا تتصدر.. ثلاث من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من الغربية
بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
الأرصاد تحذر من الطقس حتى الخميس المقبل| تفاصيل
وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرصاد تحذر من الطقس حتى الخميس المقبل| تفاصيل

حالة الطقس من الأحد للخميس المقبل
حالة الطقس من الأحد للخميس المقبل
ياسمين القصاص

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة، بدءا من اليوم الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 17 يوليو 2025.

وتشير التوقعات إلى استمرار موجة الطقس الحار المصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.

حالة الطقس من اليوم حتى الخميس المقبل

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على معظم المناطق، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من الأحد 13 يوليو وحتى الخميس 17 يوليو، من المتوقع نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة مما قد يسهم في تقليل الإحساس نسبيا بدرجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد- خلال تصريحات إعلامية، أن البلاد تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة مصحوبا بزيادة كبيرة في نسب الرطوبة.

وأضافت أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية، ولكن مع ارتفاع الرطوبة إلى 85%، سيصل الإحساس الفعلي بالحرارة إلى 39 درجة مئوية، مما يزيد من شدة الشعور بالحر.

أما في المناطق الجنوبية، فتتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة مئوية، إلا أن نسب الرطوبة المنخفضة هناك تساهم في تقليل الإحساس بدرجات الحرارة رغم ارتفاعها.

وأرجعت غانم هذه الأجواء الحارة إلى تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تشبعها ببخار الماء وبالتالي ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

نصائح للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الرطوبة.

 كما دعت إلى ارتداء القبعات أو استخدام الشمسية، والحرص على التواجد في الأماكن الظليلة قدر الإمكان لتفادي الإجهاد الحراري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 العظمى و الصغرى

القاهرة 35 24

بورسعيد 31 24 

الإسكندرية 30  22

مطروح 29  23

شلاتين 39  27

حلايب 36 28

أسوان 43  27

الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة موجة حارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

إطلاق مسيرة

روسيا تشن واحدة من أعنف هجماتها الجوية على أوكرانيا

شهداء وإبادة في غزة

29 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم

أرشيفية

ماسك في انتقادٍ جديد : ترامب يجب أن ينشر ملفات إبستين كما وعد

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد