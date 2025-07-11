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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. بيان مهم من الأرصاد وتحذير بشأن الحر والشبورة

حالة الطقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الحر والشبورة
حالة الطقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الحر والشبورة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحراة رطب على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وأفاد الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الحر والشبورة

حالة البحر المتوسط

وأضافوا أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25. متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5. متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 24

دمنهور 34 23

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 34 23

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 33 23

رفح 33 22

رأس سدر 40 23

نخل 36 18

كاترين 37 23

الطور 34 23

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 23

مطروح 28 24

السلوم 30 22

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

الشلاتين 42 28

حلايب 39 28

أبو رماد 39 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 23

المنيا 39 22

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 27

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 22

أبوسمبل 42 26

حالة الطقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الحر والشبورة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 42 29

الرياض 43 30

المنامة 40 32

أبوظبي 39 29

الدوحة 42 29

الكويت 47 31

دمشق 39 22

بيروت 31 26

عمان 34 22

القدس 32 20

غزة 30 24

بغداد 46 33

مسقط 34 30

صنعاء 30 16

الخرطوم 36 26

طرابلس 30 23

تونس 32 23

الجزائر 28 23

الرباط 26 18

حالة الطقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الحر والشبورة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 39 19

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 32 26

جاكرتا 31 23

بكين 35 24

كوالالمبور 35 25

طوكيو 27 21

أثينا 32 21

روما 32 17

باريس 30 17

مدريد 33 18

برلين 24 16

لندن 32 18

مونتريال 29 20

موسكو 35 22

نيويورك 29 22

واشنطن 31 23

نواكشوط 29 23

أديس أبابا 20 12

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