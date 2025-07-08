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الطقس اليوم.. ارتفاع الرطوبة أعلى من الطبيعي والحرارة تصل 44 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. ارتفاع الرطوبة أعلى من الطبيعي والحرارة تصل 44 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ويظل الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية نهارا، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا وفي الصباح الباكر أيضا.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة عن المتوقع في الظل بنحو معدل ما بين درجتين إلى أربع درجات، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

يشهد الطقس اليوم أيضا، اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، بفعل نشاط رياح تصل سرعته إلى 50 كم/س، ويرتفع الموج إلى مترين ونصف.

وتشهد مناطق السواحل الغربية للبلاد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاطا للرياح أيضا على مدار ساعات الطقس اليوم.

وظل نشاط الشبورة المائية صباحا يؤثر على بعض الطرق السريعة في ظل ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة، حيث تأثرت طرق مناطق السواحل الشمالية وغرب القاهرة الكبرى ومدن القناة.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 37 للعظمى والمحسوسة تكون 40 درجة بفعل ارتفاع الرطوبة.
السواحل الشمالية تسجل 30 للعظمى والمحسوسة تكون 34 درجة بفعل ارتفاع الرطوبة.
جنوب سيناء تسجل 40 للعظمى والمحسوسة تكون 43 درجة بفعل ارتفاع الرطوبة.
شمال الصعيد تسجل 39 للعظمى والمحسوسة تكون 41 درجة بفعل ارتفاع الرطوبة.
جنوب الصعيد تسجل 43 للعظمى والمحسوسة تكون 44 درجة بفعل ارتفاع الرطوبة.

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