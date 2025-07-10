الطقس خلال 72 ساعة قادمة .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

سادت اليوم الخميس أجواء حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية.

إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل ( السلوم - مطروح - العلمين- الإسكندرية) وارتفاع الأمواج من (2 -3) متر.

كما أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس وغدًا الجمعة إلى الثلاثاء 15 يوليو، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة صباحا

وأضافت هيئة الأرصاد أن الطقس يشهد شبورة مائية صباحا (من 4- 8 صباحًا)، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا يومي الخميس 10 يوليو والجمعة 11 يوليو على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكملت هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 4:2 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك نشاطًا للرياح على شواطئ (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية) على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسرعة الرياح من 50:40 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج 3:2 متر.

واعتبارا من يوم غد الجمعة 11 يوليو إلى الثلاثاء 15 يوليو يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 36 درجة والمحسوسة 39

- السواحل الشمالية، العظمى 30 والمحسوسة 34

- جنوب سيناء، العظمى 38 والمحسوسة 40

- شمال الصعيد، العظمى 39 والمحسوسة 41

- جنوب الصعيد، العظمى 43 والمحسوسة 44