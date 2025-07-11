قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يويفا يعاقب كريستال بالاس بحرمانه من الدوري الأوروبي | تفاصيل مثيرة
زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني | بوابة جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا .. خبير يعلق
مصطفى بكري : فيه مؤامرة تستهدف مصر
حسام موافي يكشف سبب تمسك المصريين بإقامة أفراح الزواج
أول تعليق من العراق على إعلان العمال الكردستاني تسليم سلاحه
شهد عادل ومؤمن كمال يتوجان بفضية المختلط ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث
صعود جماعي لمؤشرات البورصة وزيادة رأسمالها السوقي في أسبوع حريق سنترال رمسيس
الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا
ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر
Huawei Pura 80 تنطلق عالميًا بتقنيات تصوير متقدمة
المؤتمر الفرنسي السعودي بشأن حل الدولتين ينعقد نهاية يوليو في نيويورك
من أبواب البر.. أمين الإفتاء يكشف فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

أطلقت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مصر تحذيرات جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 12 يوليو، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواء شديدة الحرارة ومرتفعة الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، ويؤثر سلبًا على أنشطة المواطنين في الشوارع والمناطق المكشوفة.

ووفقًا لما أعلنه الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة الفعلية التي سيسجلها المواطنون خلال تحركهم خارج المنازل قد تكون أعلى من المعلنة رسميًا، بسبب التأثير الكبير لنسب الرطوبة المرتفعة، وهو ما يتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات وقائية صارمة خلال ساعات النهار.

 حالة الطقس غدا السبت 

أوضح شاهين أن غدًا السبت سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة على مستوى الجمهورية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الشعور بدرجات الحرارة بمعدلات تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية، مقارنة بدرجات الحرارة المُسجلة فعليًا في الظل.

وأضاف أن هذه الظاهرة المناخية ستزيد من الإحساس بالإرهاق والضيق، خاصة بين الفئات الأكثر تأثرًا بالعوامل الجوية مثل كبار السن، والأطفال، ومرضى الجهاز التنفسي، لذا شدد على أهمية تقليل فترات التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصًا خلال فترات الذروة الممتدة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

ضباب صباحي كثيف يهدد سلامة الطرق

ومن الظواهر الجوية التي يجب التنبه لها في صباح السبت، هي الشبورة المائية التي ستتشكل بكثافة على الطرق الزراعية والسريعة، حيث توقعت الهيئة أن تمتد هذه الظاهرة خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، وقد تصل كثافتها في بعض المناطق إلى الحد الذي يعوق الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتشمل مناطق الشبورة المائية الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والعاصمة القاهرة، فضلًا عن مدن القناة ووسط سيناء، وناشدت الهيئة السائقين بضرورة الحذر الشديد خلال القيادة، واتباع الإرشادات المرورية لتجنب الحوادث المحتملة جراء ضعف الرؤية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن نشاط متوقع للرياح على عدد كبير من مناطق الجمهورية، ما قد يؤدي إلى تحريك الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، في مناطق الجنوب الشرقي من البلاد مثل حلايب وشلاتين.

ويُعد نشاط الرياح المصحوب بالأتربة عاملًا إضافيًا في زيادة اضطراب الحالة الجوية، خاصة لمن يعانون من الحساسية الصدرية أو أمراض الجهاز التنفسي، لذا شددت الهيئة على ضرورة ارتداء الكمامات في المناطق المتأثرة، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة وقت نشاط الرياح.

في ظل هذه التغيرات الجوية الحادة، وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جملة من النصائح للمواطنين للتعامل الآمن مع الطقس الحار والرطب، أهمها:

تجنب الخروج وقت الظهيرة إلا للضرورة القصوى

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة

الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية لتفادي الجفاف

استخدام وسائل التهوية المناسبة داخل المنازل

وضع غطاء للرأس في حال التعرض للشمس

متابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول

وأكدت الهيئة أن هذه التوصيات ليست موجهة فقط لكبار السن أو المرضى، بل تشمل جميع الفئات، خصوصًا العاملين في مواقع الإنشاءات والمزارعين، نظراً لخطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

الأرصاد حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة الشبورة المائية حالة الطقس غدا السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

جانب من الحريق

التحريات حول حريق الخمائل بالشيخ زايد: اللهب يتصاعد من مول شهير .. صور

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي رئيس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني في وفاة شقيقته

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة .. حصن المسلم من كل سوء في كل ليلة

بالصور

قوام رشيق.. كارولين عزمي تثير الجدل بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو

بملابس البحر.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور

حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر
حريق مصنع بدر

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد