الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

أطلقت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مصر تحذيرات جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 12 يوليو، مؤكدة أن البلاد ستشهد أجواء شديدة الحرارة ومرتفعة الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، ويؤثر سلبًا على أنشطة المواطنين في الشوارع والمناطق المكشوفة.

ووفقًا لما أعلنه الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة الفعلية التي سيسجلها المواطنون خلال تحركهم خارج المنازل قد تكون أعلى من المعلنة رسميًا، بسبب التأثير الكبير لنسب الرطوبة المرتفعة، وهو ما يتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات وقائية صارمة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا السبت

أوضح شاهين أن غدًا السبت سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة على مستوى الجمهورية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الشعور بدرجات الحرارة بمعدلات تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية، مقارنة بدرجات الحرارة المُسجلة فعليًا في الظل.

وأضاف أن هذه الظاهرة المناخية ستزيد من الإحساس بالإرهاق والضيق، خاصة بين الفئات الأكثر تأثرًا بالعوامل الجوية مثل كبار السن، والأطفال، ومرضى الجهاز التنفسي، لذا شدد على أهمية تقليل فترات التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصًا خلال فترات الذروة الممتدة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

ضباب صباحي كثيف يهدد سلامة الطرق

ومن الظواهر الجوية التي يجب التنبه لها في صباح السبت، هي الشبورة المائية التي ستتشكل بكثافة على الطرق الزراعية والسريعة، حيث توقعت الهيئة أن تمتد هذه الظاهرة خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، وقد تصل كثافتها في بعض المناطق إلى الحد الذي يعوق الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتشمل مناطق الشبورة المائية الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والعاصمة القاهرة، فضلًا عن مدن القناة ووسط سيناء، وناشدت الهيئة السائقين بضرورة الحذر الشديد خلال القيادة، واتباع الإرشادات المرورية لتجنب الحوادث المحتملة جراء ضعف الرؤية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن نشاط متوقع للرياح على عدد كبير من مناطق الجمهورية، ما قد يؤدي إلى تحريك الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، في مناطق الجنوب الشرقي من البلاد مثل حلايب وشلاتين.

ويُعد نشاط الرياح المصحوب بالأتربة عاملًا إضافيًا في زيادة اضطراب الحالة الجوية، خاصة لمن يعانون من الحساسية الصدرية أو أمراض الجهاز التنفسي، لذا شددت الهيئة على ضرورة ارتداء الكمامات في المناطق المتأثرة، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة وقت نشاط الرياح.

في ظل هذه التغيرات الجوية الحادة، وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جملة من النصائح للمواطنين للتعامل الآمن مع الطقس الحار والرطب، أهمها:

تجنب الخروج وقت الظهيرة إلا للضرورة القصوى

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة

الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية لتفادي الجفاف

استخدام وسائل التهوية المناسبة داخل المنازل

وضع غطاء للرأس في حال التعرض للشمس

متابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول

وأكدت الهيئة أن هذه التوصيات ليست موجهة فقط لكبار السن أو المرضى، بل تشمل جميع الفئات، خصوصًا العاملين في مواقع الإنشاءات والمزارعين، نظراً لخطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.