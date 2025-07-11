الأرصاد: موجة الحر مستمرة ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز الـ 39

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة سيبقى مسيطرًا على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الطقس يظل حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بشكل كبير، خصوصًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة اليوم تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، في حين أن نسب الرطوبة المرتفعة، التي تتجاوز 85% في بعض الأحيان، تؤدي إلى شعور المواطنين بدرجات حرارة فعلية تصل إلى 38 أو 39 درجة.

وفيما يتعلق بمحافظات الصعيد، أوضحت أن مدن الجنوب، خاصة الأقصر وأسوان، تسجل أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية، حيث تصل إلى 41 و42 درجة مئوية. لكنها أشارت إلى أن انخفاض نسب الرطوبة في هذه المناطق يخفف نسبيًا من الشعور بحدة الحرارة.

وأضافت أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح متوقعًا مساء اليوم، خاصة على المناطق الساحلية مثل السلوم ومطروح، ما يؤدي إلى اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج إلى ما يقارب 2.5 متر، وهو ما يستدعي الحذر عند التواجد على الشواطئ أو القيام بأنشطة بحرية في هذه المناطق.

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، أكدت أن البلاد ستظل متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي حتى نهاية الأسبوع المقبل على الأقل، موضحة أن هذا المنخفض يجلب كتل هوائية شديدة الحرارة تمر فوق البحر المتوسط، فتتشبع ببخار الماء، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

كما حذرت من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من القاهرة إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة صباحا.

ووجهت عدة نصائح للمواطنين، أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء قبعات أو استخدام شمسية أثناء التواجد في الخارج، مع الحرص على التواجد في أماكن مظللة قدر الإمكان.