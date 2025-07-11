الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورياح تؤثر على بعض الشواطئ

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الطقس حار رطب إلى شدديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة، شهد صباحا نشاط شبورة مائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على بعض شواطئ ( السلوم ومطروح) وسرعة الرياح تكون ما بين 30 إلى 45 كم/س، وارتفاع الأمواج يصل إلى متران ونصف.

عن حالة البحرين، يكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة اليوم

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة