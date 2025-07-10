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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبورة ورطوبة وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس الغد وتحذيرات مهمة من الأرصاد

طقس الغد
طقس الغد
خدمات صدى البلد

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة حالة من الطقس الحار الرطب إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن طقس الغد والأيام المقبلة. 

ووفقًا للتوقعات، تسيطر الأجواء الصيفية التقليدية مع نشاط محدود للرياح وفرص لتكوّن الشبورة المائية صباحًا، خاصةً على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الشبورة في طقس الغد

من الظواهر الجوية المتكررة في طقس الغد، استمرار الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الباكر، ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. 

ويتطلب الأمر توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا في:

  • الطرق الزراعية.
  • الطرق السريعة.
  • الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء.

الرياح وحالة البحر في طقس الغد

يتوقّع أن يشهد طقس الغد نشاطًا محدودًا للرياح أحيانًا، خاصةً على بعض مناطق من شواطئ السلوم، ومطروح بسرعة تصل إلى (30:45) كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بمعدل يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.


أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة في طقس الغد - الجمعة 11 يوليو 2025

المنطقة

العظمى

المحسوسة

الصغرى

القاهرة الكبرى35°38°25°
الوجه البحري ومدن القناة34°37°24°
السواحل الشمالية الغربية30°33°24°
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء33°36°26°
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر39°43°30°
شمال الصعيد38°40°28°
جنوب الصعيد42°45°30°

 

 الظواهر الجوية في طقس الغد

  • في القاهرة الكبرى والوجه البحري:
    سحب جزئية صباحًا – مشمس نهارًا – رياح نشطة أحيانًا (30 كم/س).
  • في السواحل الشمالية:
    سحب متفرقة – طقس غائم جزئيًا – رياح معتدلة (24-28 كم/س).
  • في جنوب البلاد:
    طقس مشمس بالكامل – رياح معتدلة – درجات حرارة مرتفعة محسوسة.
  •  

نسبة الرطوبة في طقس الغد

المنطقة

عظمي نهارًا (%)

صغرى ليلًا (%)

القاهرة والوجه البحري80 – 8535 – 40
السواحل الشمالية90 – 9850 – 60
شمال الصعيد60 – 6520 – 30
جنوب الصعيد35 – 4015 – 20

وترتفع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، مما يزيد الإحساس بحرارة الجو في طقس الغد خاصة في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.

طقس الغد

 

توقعات الطقس من الجمعة إلى الأربعاء (11 – 16 يوليو 2025)

تُظهر النشرة التفصيلية أن طقس الغد وحتى يوم الأربعاء سيشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة رطبة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.
وتظل الظواهر المميزة هي:

  • شبورة مائية كثيفة.
  • رياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا.
  • ارتفاع الرطوبة خاصة في الليل.
  • ارتفاع المحسوسة في جنوب البلاد.

 

تحذيرات الأرصاد للمواطنين خلال طقس الغد

  • تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الذروة من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.
  • القيادة بحذر على الطرق السريعة في الصباح الباكر بسبب الشبورة.
  • ارتداء ملابس قطنية وخفيفة تناسب طبيعة طقس الغد.
درجات الحرارة المتوقعة في طقس الغد
طقس الطقس الحار طقس الغد طقس الغد والأيام المقبلة الشبورة نسبة الرطوبة

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