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تحذير الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب البلاد اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب البلاد اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على جميع الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من غرب القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25
العاصمة الإدارية 38 24
6 أكتوبر 38 23
بنهــــا 37 24 
دمنهور 35 23
وادي النطرون 37 23
كفر الشيخ 35 23
المنصورة 36 24 
الزقازيق 37 24 
شبين الكوم 37 23
طنطا 37 23
دمياط 33 24
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 39 23
السويس 38 23
العريش 34 22
رفح 33 22
رأس سدر 39 23
نخل 37 19
كاترين 33 17
الطور 34 26
طابا 36 23
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 32 23
العلمين 31 23
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 38 23
رأس غارب 38 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 28
حلايب 36 28
أبو رماد 37 27
رأس حدربة 35 28
الفيوم 38 24
بني سويف 38 23
المنيا 39 23
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 41 27 
الأقصر 42 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 41 24
أبو سمبل 42 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى
مكة 43 31
المدينة 43 30 
الرياض 43 28
المنامة 40 33
أبوظبي 40 29
الدوحة 43 32
الكويت 46 30
دمشق 38 19
بيروت 31 26
عمان 34 21
القدس 32 19
غزة 30 24
بغداد 44 31
مسقط 34 30
صنعاء 28 16
الخرطوم 38 27
طرابلس 31 24
تونس 33 21
الجزائر 29 23
الرباط 27 21
نواكشوط 28 22

الطقس هيئة الأرصاد شديد الحرارة شبورة مائية رياح درجات الحرارة

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