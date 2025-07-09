الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة ورطب نهارًا.. والبحر الأحمر مضطرب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلاد طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

البحر الأحمر مضطرب

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الادارية 37 24

6 اكتوبر 37 23

بنهــــا 36 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 36 23

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 38 23

نخل 36 20

كاترين 32 18

الطور 33 25

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 31 22

العلمين 30 22

مطروح 30 21

السلوم 34 22

سيوة 39 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 23

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 25

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 22

أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 43 30

الرياض 43 28

المنامة 40 33

أبوظبى 40 29

الدوحة 43 32

الكويت 46 32

دمشق 38 19

بيروت 31 26

عمان 32 21

القدس 32 19

غزة 30 24

بغداد 44 31

مسقط 34 30

صنعاء 28 16

الخرطوم 38 27

طرابلس 33 26

تونس 33 23

الجزائر 29 23

الرباط 27 21

نواكشوط 28 22

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 37 19

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 30 25

نيودلهى 32 27

جاكرتا 32 23

بكين 34 24

كوالالمبور 34 24

طوكيو 35 26

أثينا 37 24

روما 31 21

باريس 24 15

مدريد 36 19

برلين 23 14

لندن 26 16

مونتريال 24 18

موسكو 28 18

نيويورك 31 23

واشنطن 33 23

أديس أبابا 20 13