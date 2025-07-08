تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية التي تضرب البلاد.

وأبرز التقرير، أن طقس الغد يشهد حالة شديدة الحرارة رطبة على معظم المناطق نهارًا، مع طقس حار رطب على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال الليل والصباح الباكر، ويزداد الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالدفء بين 2 إلى 4 درجات في الظل، مع احتمالية ظهور شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالدفء بين 2 إلى 4 درجات في الظل

والطقس غدًا يختلف من منطقة لأخرى حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار على معظم الأنحاء، فيما تكون الحالة على السواحل الشمالية حارة رطبة، بينما يعتدل الطقس مائل للحرارة رطبًا ليلاً وفي الصباح الباكر؛ وتشير هيئة الأرصاد إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وفي الصباح تظهر شبورة مائية بين الساعة 4 و8 صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس

كما تشير الهيئة إلى أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا على بعض الشواطئ مثل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية بسرعة تتراوح بين 35 و45 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر، بالإضافة إلى نشاط متقطع لحركة الرياح في شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

تؤكد ارتفاع الحرارة إلى مستويات مختلفة باختلاف المناطق؛ في القاهرة والوجه البحري تصل العظمى إلى 36 درجة مع إحساس فعلي بالحرارة 39 درجة، بينما السواحل الشمالية تسجل العظمى 31 والمحسوسة 35، أما جنوب سيناء فتبلغ العظمى 39 والمحسوسة 41، وشمال الصعيد تسجل 38 للعظمى و40 للمحسوسة، فيما يبلغ جنوب الصعيد ذروته عند 42 درجة والعامل المحسوس 43 درجة.

توضح القائمة التالية درجات الحرارة مع الإحساس بها لعدد من المناطق غدًا:

القاهرة والوجه البحري: 36 درجة – 39 درجة محسوسة

السواحل الشمالية: 31 درجة – 35 درجة محسوسة

جنوب سيناء: 39 درجة – 41 درجة محسوسة

شمال الصعيد: 38 درجة – 40 درجة محسوسة

جنوب الصعيد: 42 درجة – 43 درجة محسوسة

وطبقا للأرصاد من المتوقع استمرار ارتفاع الحرارة خلال الأسبوع المقبل مع استقرار نسبي في نسب الرطوبة، حيث تسجل 10 يوليو 2025 ارتفاعًا محدودًا في القاهرة والوجه البحري إلى 37 درجة والعامل المحسوس 40، دون تغير كبير في السواحل الشمالية عند 31 درجة والعامل المحسوس 35، ويستمر جنوب الصعيد في تسجيل أعلى درجات حرارة عند 42 محمولًا على 43 درجة محسوسة.

تحافظ مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على الحرارة المرتفعة مع كميات رطوبة طبيعية ونشاط متقطع للرياح يزيد الإحساس بالحرارة.

في اليوم التالي، 11 يوليو 2025، يتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة مع تراجع طفيف في السواحل الشمالية إلى 30 درجة والعامل المحسوس 34، بينما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 43 والحرارة المحسوسة 44، مع استمرار الحرارة العالية شمال الصعيد ووسط سيناء.