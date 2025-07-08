وزير الاتصالات يكشف عن آخر تطورات حريق سنترال رمسيس.. تفاصيل

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أخر تطورات حريق سنترال رمسيس، مؤكدا أن الوضع بعد السيطرة على الحريق تطلب إجراءات تقنية معقدة لعودة الخدمات.

وأكد الوزير خلال تصريحات إعلامية، أن سنترال رمسيس ليس النقطة الوحيدة في المنظومة المعلوماتية لكنه نقطة مهمة .

استعادة الخدمات المصرفية

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على استعادة الخدمات المصرفية حول منطقة رمسيس، مضيفا أن الوضع بدأ في التحسن تدريجيا بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استعادة خدماتنا للمنطقة المحيطة برمسيس بوضع أجهزة وربطها بسنترال الفوالة.

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سنترال رمسيس، كما طلبت إعداد تقرير مفصل عن أسباب اندلاع النيران.

وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، صرحت بدفن 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، لقوا مصرعهم فى حريق سنترال رمسيس، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

حريق مبنى سنترال رمسيس

واستشهد 4 موظفين أثناء تأدية عملهم داخل مبنى سنترال رمسيس حيث حاصرتهم الأدخنة والنيران داخل مكاتبهم حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة الأمن استشهاد كل من وائل مرزوق، ومحمد طلعت ومحمد الدرس وأحمد رجب جراء حريق سنترال رمسيس.

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا حريق سنترال رمسيس لتصبح ٤ شهداء و٣٩ مصابا، وبين المصابين ٧ شرطيين أثناء أداء عملهم في عمليات الإطفاء.

الإصابات بحريق سنترال رمسيس

وجاءت أغلب حالات الإصابات من حريق سنترال رمسيس باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل أغلب الحالات إلى مستشفى الدمرداش وأيضا مستشفى صيدناوي وكذا المستشفى القبطي في رمسيس وإسعاف الباقي في سيارات الإسعاف.

وقدمت سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط حريق سنترال رمسيس خدمات الإسعاف الأولية لـ 5 مصابين و2 من رجال الشرطة بعد اختناقهم بسبب الأدخنة المتصاعدة خلال الحريق.

وقالت مصادر في تصريحات لـ صدى البلد، إن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.