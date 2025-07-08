الأمن يداهم مركزا لعلاج الإدمان بكرداسة بعد وفاة نزيل به

داهم رجال مباحث الجيزة مركزا لعلاج الإدمان في مدينة كرداسة بعد وفاة نزيل بداخله وألقوا القبض على القائمين بإدارة المركز لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة، والتأكد من حقيقة تعرضه لاعتداء من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في كرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، شهد وفاة أحد النزلاء الذين يتلقون العلاج من الإدمان.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط القائمين على إدارة المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.