خلال يوم واحد .. تحرير 29 ألف مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 69205 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 3191 سائقا تبين إيجابية 446 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن من ضبط 1728 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 400 سائق تبين إيجابية 49 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 38 محكوم عليه بإجمالى 88 حكما، كما تم التحفظ على 24 مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.