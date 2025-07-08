اختفى من 30 سنة.. عاد من السفر واكتشف صدور شهادة وفاته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص مقيم بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من صدور شهادة وفاة له على الرغم من كونه على قيد الحياة.

بالفحص تبين قيام أسرة وأشقاء المذكور برفع دعوى قضائية عام 2019 أمام محكمة الأسرة وطلب اعتباره مفقوداً على إثر سفره لإحدى الدول منذ عام 1995 وإنقطاع أخباره عنهم ، وصدور حكم محكمة إستئناف شبين الكوم عام 2021 بإعتبار المفقود "الشاكى" ميتاً ، وتم إثبات قيد الوفاة بناءً على الحكم المشار إليه.

وتم التواصل مع المذكور وإفهامه بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها لإلغاء الحكم سالف الذكر وما ترتب عليه من آثار.