الأمن يكشف تفاصيل مقتل تاجر فاكهة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر مما تسبب فى وفاته بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/6 تبلغ لقسم شرطة قليوب من (تاجر فاكهة ، مقيم بدائرة القسم" مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم" وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم) بأنه أثناء تواجده بمحل إقامته حدثت مشادة كلامية بينه وبين تاجر فاكهة وإستورجى "مقيمان بدائرة القسم" تم ضبطهما فى حينه، لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المذكوران بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة محدثين إصابته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.