تقل عمالا.. انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دهشور وسقوط 5 مصابين

شهد طريق دهشور انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة ٥ عمال وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث أعلى طريق دهشور قبل مرور سقارة وسقوط ضحايا، دفعت مديرية أمن الجيزة بالقوات اللازمة لمسرح الحادث وتبين إصابة 5 عمال تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

واشار الفخص إلى إنقلاب السيارة في قطعة أرض زراعية على جانب الطريق.

ويتولى رجال المرور رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.