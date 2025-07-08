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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«كابوس أحلام» .. تأييد الحبس سنة مع الشغل لشقيقين متهمين في إصابة سيدة

تأييد الحبس سنة مع الشغل للشقيقين المتهمين في إصابة سيدة
تأييد الحبس سنة مع الشغل للشقيقين المتهمين في إصابة سيدة
إسلام دياب

استيقظت أحلام من نومها ذاهبة إلى أرضها الزراعية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة لتبدأ عملها، حتى أتى إليها عماد وشقيقه عمرو ولخلاف سابق بينهم تشاجرا معها حال إحرازهما أسلحة بيضاء «سكاكين»، وقاموا بالتعدى عليها بالضرب محدثين إصابتها باليد اليسرى وقد تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بـ 20 %.


توجه إسماعيل زوج أحلام إلى الأرض خاصة زوجته شاهد زوجته مدرجة فى دمائها وشاهد عماد وعمرو خارجين من الأرض مستقلين دراجة بخارية «توك توك» وعليها آثار إصابية برأسها وذراعها الأيسر، وحضرت ميرفت شقيقة أحلام وبرفقتها بعض موظفى الزراعة لإجراء معاينة على تلك الأرض فشاهدت شقيقتها مدرجة بدمائها ملقاة على الأرض فقامت بنقلها بواسطة سيارة الإسعاف.

وكشفت تحريات النقيب كريم محمد عبد الحليم أغا معاون المباحث على صحة الواقعة وبالقبض على المتهمين تم إحالتهما بواسطة النيابة العامة لمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عطية مبروك مطر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل جمال الدين الأشلم وأحمد عز الدين البطراوى الرئيسين بمحكمة استئناف الإسكندرية وبحضور أحمد هشام وكيل النيابة وأمانة سر مينا منصور قضت بمعاقبة الشقيقين المتهمين بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وتقدم الشقيقان المتهمان بالطعن على الحكم فقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

مشاجرة أسلحة بيضاء سكاكين ضرب عاهة مستديمة محكمة جنايات دمنهور

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