الوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال 35 طالب ترشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية.

الوطنية للانتخابات تتابع لجان تلقي الترشح

وقالت الهيئة في بيان لها تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني علي التوالي لكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.

حيث تقدم بأوراق ترشح عدد ( ٣٥ ) طالب ترشح علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية ولم يشهد اليوم الثاني أيضاً أي ترشح على نظام القوائم، ليبلغ عدد راغبي الترشح ( ٢٣٦ ) حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات على مدار يوم.

