إندلاع حريق في 4 حظائر ماشية بأسيوط

اندلع حريق هائل اليوم "الأحد" في 4 حظائر للماشية بقرية بني سميع التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور دون وقوع خسائر بشرية.

اندلاع حريق في 4 حظائر ماشية

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في 4 حظائر ماشية بقرية بني سميع ونفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور.

نفوق 4 روؤس جاموس وماعز



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في 4 حظائر ملك كلا من " حسن . ع . أ " و " بخيت . خ . م " و عبدالعظيم . خ . م " و " محمد . م . م " و أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس جاموس وماعز وحمار وعدد من الطيور واحتراق محتويات الحظائر.



وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.