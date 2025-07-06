جنايات أسيوط تحيل أوراق متهمين في معركة "أبو الهدر" إلى المفتي.. وتأجيل الحكم على 18 آخرين

أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شخصان للمفتي وأجلت الحكم على 18 آخرين لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس القادم، متهمون بقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة وقعت بين عائلتي " الصعايدة " و " العرب " بقرية أبو الهدر بمركز ديروط بسبب أولوية المرور .



عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد .

وصول 5 جثث و 6 مصابين للمستشفى



تعود وقائع القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من المستشفي المركزي بوصول كلا من " جمال . ع . ع " و " وحيد . م . ع " و " أحمد . ع . ع " و " شريفة . ف . ر " و " زيناهم .ع . ع " متوفيين و " علاء . ع . ع " و محمد . ف . م " و هيثم . م . ش " و " رجات . ع . س " و " فراج . و . م " حسين . خ . ت " مصابين وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

مشاجرة بين عائلتي الصعايدة والعرب



وتوصلت تحريات النقيب علي الدروي معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي " الصعايدة و العرب " بسبب خلافات سابقة لأولوية المرور على إحدى الطرق تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين الطرفين أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين .



وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " أشرف . ع . أ " و " راجح . ع . أ " و " مختار . ع . أ " و " فتحي . ف . م " و " عبد العزيز . ن . ك " و " نادي . ع . ع " و " حمدان . أ . ز " و " يوسف . ع . أ " و " قاسم . م . أ " و " سمهان . أ . أ " و " عبد الظاهر . ف . م " و " فولي . ن . ك " و " عبد الرحمن . خ . أ " و " طارق . خ . أ " و " إسماعيل . غ . ك " و " محمد . غ . ك " و " حسن . غ . ك " و " محمد . ف . أ " و " فيصل . أ . أ " و " سامح . م . ح " .

و أضافت التحريات إلى قيام بعض أفراد عائلة العرب بالتعدي على أفراد عائلة الصعايدة بالضرب بالعصي وإلقاء الحجارة فقام أفراد عائلة الصعايدة برد الاعتداء عليهم وتطورت إلى إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين .



وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط قررت أحالت أوراق المتهمان الأول والعاشر إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل الحكم على 18 متهم آخرين لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس القادم .