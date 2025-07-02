جثة و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور ديروط بأسيوط

لقي عامل مصرعه وأصيب 21 آخرون ، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور ديروط على الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل قرية الحوطا بمركز ديروط في أسيوط.

أسماء ضحايا حادث إنقلاب سيارة



و حصل موقع "صدى البلد " علي أسماء ضحايا الحادث وحالتهم الصحية، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "محمد عبد الحميد محمد جنيدى" 50 عامًا كما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي وهم: عبدالله غندور عبدالله، وعبدالكبير عبدالحميد، ومحمد حماده احمد عثمان، محمود احمد عبدالعزيز، واحمد محم دفهمي، عبدالله حمدي عبدالله، واحمد عامر عبدالحكيم، ومحمد إبراهيم عبدالنعيم، وفارس إبراهيم عبدالنعيم 14 عامًا، وعيسى عثمان محمد ومحمد محمود عمرو 14 عامًا، وعمروعبدالمنعم ومصطفى محمد عبدالله 56 عامًا، ومحمد صفوت مراد 20 عامًا، وأحمد علاء صابر 17 عامًا، ومحمد ابوبكرمحمد 31 عامًا، وحسين رستم حسين وأحمد حماد أحمد، ومحمد سعيد عبدالمنعم، وكريم على نصار، وجميعهم من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .