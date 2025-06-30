قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تحترق| الاحتلال يقصف مراكز النزوح ويقتل أسرًا بأكملها في مناطق آمنة.. و٤٨ شهيدا منذ الفجر
أخطاء ومخالفات.. أزمة بين طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا | ما القصة؟
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ملك للدولة.. لا بيع ولا تسريح للعاملين
التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً
الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وزارة الحج السعودية تسمح لمواطني دول الخليج العربي بأداء العمرة في أي وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم تروسيكل لشخص من ذوي الإعاقة

محافظ أسيوط يسلم تروسيكل لشخص من ذوي الإعاقة تلبية لطلبه ومساعدته على أعباء المعيشة
محافظ أسيوط يسلم تروسيكل لشخص من ذوي الإعاقة تلبية لطلبه ومساعدته على أعباء المعيشة

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ مركبة "تروسيكل" لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة تلبية لطلبه ومساعدته على أعباء المعيشة بالمشاركة المجتمعية ... جاء ذلك بحضور عبير عبد الغني مدير وحدة الإعاقة بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

شاب يلتقي بالمحافظ خلال جولته بمركز أبنوب 

كان المحافظ قد التقى بـ "أحمد. ع" ـ من مركز أبنوب، خلال إحدى جولاته الميدانية واستمع لظروفه ومطلبه لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهله حيث وجه على الفور بتنفيذ طلباته وتوفير التروسيكل عن طريق المشاركة المجتمعية من أحد رجال الأعمال بالمحافظة.

الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة 

وأوضح المحافظ أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي المحافظة لتوفير مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل حقيقية تساعد الشباب على أعباء المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن انتظار الوظيفة التقليدية عبر توفير وسائل نقل خفيفة مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها لتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والرعاية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة لخدمة أهالي المحافظة وتقديم يد العون لهم وفقاً للإمكانات المتاحة وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال للوقوف بجانب الجهود المبذولة من الدولة لسد الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً.

وأعرب "أحمد" عن سعادته بالحصول على "التروسيكل" موضحاً إنه سيمثل نقطة انطلاق له في مشروعه الخاص مما يساهم في تحسين مستوى معيشته هو وأسرته.

أسيوط تروسيكل ذوي الإعاقة المشاركة المجتمعية أخبار أسيوط أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

حادث - ارشيفية

لماذا تم حبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار

11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا

رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا

مجمع محاكم المحلة

إخلاء سبيل مالك مطعم تسبب حريق بالمكان في وفاة شاب وإصابة 6 آخرين بالمحلة

بالصور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد