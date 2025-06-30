محافظ أسيوط يسلم تروسيكل لشخص من ذوي الإعاقة

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ مركبة "تروسيكل" لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة تلبية لطلبه ومساعدته على أعباء المعيشة بالمشاركة المجتمعية ... جاء ذلك بحضور عبير عبد الغني مدير وحدة الإعاقة بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

شاب يلتقي بالمحافظ خلال جولته بمركز أبنوب

كان المحافظ قد التقى بـ "أحمد. ع" ـ من مركز أبنوب، خلال إحدى جولاته الميدانية واستمع لظروفه ومطلبه لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهله حيث وجه على الفور بتنفيذ طلباته وتوفير التروسيكل عن طريق المشاركة المجتمعية من أحد رجال الأعمال بالمحافظة.

الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة

وأوضح المحافظ أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي المحافظة لتوفير مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل حقيقية تساعد الشباب على أعباء المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن انتظار الوظيفة التقليدية عبر توفير وسائل نقل خفيفة مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها لتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والرعاية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة لخدمة أهالي المحافظة وتقديم يد العون لهم وفقاً للإمكانات المتاحة وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال للوقوف بجانب الجهود المبذولة من الدولة لسد الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً.

وأعرب "أحمد" عن سعادته بالحصول على "التروسيكل" موضحاً إنه سيمثل نقطة انطلاق له في مشروعه الخاص مما يساهم في تحسين مستوى معيشته هو وأسرته.