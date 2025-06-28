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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تزامنًا مع اليوم العالمي .. محافظ أسيوط يطلق حملة للتبرع بالدم

تزامنًا مع اليوم العالمي .. محافظ أسيوط يطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"
تزامنًا مع اليوم العالمي .. محافظ أسيوط يطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"
إيهاب عمر

أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، فعاليات أضخم حملة للتبرع بالدم على مستوى المحافظة، والتي تنظمها مديرية الشؤون الصحية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة مريم يوسف مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط والدكتور محمد جمال والدكتور عاصم نبيل وكيلا مديرية الصحة بأسيوط. 

مشاركة ميدانية واسعة من الأطقم الطبية

وشهدت الحملة مشاركة ميدانية واسعة من الأطقم الطبية وفرق التمريض، إلى جانب عدد كبير من الشباب والمتطوعين، تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، كما ساهمت فيها عدة أحزاب سياسية دعمت المبادرة، من بينها حزب الجبهة الوطنية، ومستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والشعب الجمهوري، تأكيدًا على دورها المجتمعي الفاعل في دعم المبادرات الإنسانية.

دعم أرصدة بنوك الدم

 وأكد محافظ أسيوط - في كلمته خلال تدشين الحملة - أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يجسد قيم التضامن الإنساني ويسهم في دعم أرصدة بنوك الدم خاصة خلال الأزمات. 

وأوضح المحافظ أن الحملة تتضمن عدة نقاط تمركز ميدانية في أماكن حيوية، منها أمام ديوان عام المحافظة، ومحطة السكة الحديد، فضلًا عن فتح بنوك الدم الثابتة في مستشفيات (الإيمان العام، أسيوط العام، النساء والتوليد والأطفال "الإيمان القديمة"، البداري المركزي، ديروط المركزي، الغنايم المركزي، والمركز الإقليمي لنقل الدم)، لاستقبال المتبرعين طوال اليوم.

 وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الحملة لا تقتصر على عملية التبرع فقط، بل تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات والفحوصات الطبية التي تسبق عملية التبرع، تشمل، إجراء فحص مبدئي للتأكد من صلاحية المتبرع فضلا عن قياس ضغط الدم والهيموجلوبين، استيفاء التاريخ المرضي ومراجعة الحالة الصحية لكل متبرع ،التوعية الشاملة بأهمية التبرع وأثره في إنقاذ الأرواح، تحديد فصيلة الدم وإجراء التحاليل الطبية الشاملة للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم، والتي تشمل (التهاب الكبد الوبائي A- التهاب الكبد الوبائي B- فيروس C- فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"- مرض الزهري) وأضاف أن الحملة تتكامل مع عدد من الندوات التوعوية حيث تم تنظيم ندوة توعوية بالديوان العام بالإضافة إلى ندوات بالمراكز تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية وجود احتياطي آمن من أكياس الدم لخدمة المرضى واحتياجات الطوارئ. 

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات خطط التنمية المستدامة، مشددًا على أن محافظة أسيوط ترحب بكل المبادرات المجتمعية التي تعلي من قيمة الإنسان وتدعم سلامة المجتمع.

أسيوط حملة للتبرع بالدم مديرية الشؤون الصحية اليوم العالمي للتبرع بالدم رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الأطقم الطبية

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