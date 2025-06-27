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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

باستثمارات 600 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري
محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان، الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بعرب مطير التابعة لقرية الكوم الأحمر بمركز البداري والذي يقام على مساحة 40 فدانًا، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، وباستثمارات تبلغ نحو 600 مليون جنيه. وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

معدلات تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 10 أفدنة

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندسي المشروع حول معدلات تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 10 أفدنة، والتي تشمل خطوط إنتاج متطورة لعصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة، إضافة إلى الأعمال الجارية للبنية التحتية، وأعمال إنشاء لوحة توزيع الكهرباء لخدمة المنطقة اللوجستية المحيطة.

تطبيق أعلى مستويات الجودة والسلامة

وشدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، وتطبيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الصناعية والزراعية الواعدة بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ لوحة توزيع الكهرباء الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية واللوجستية، حيث استمع إلى عرض من المهندس محسن محمود حول أهمية هذا المشروع في دعم البنية التحتية للمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة توصيل المرافق وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الاستثمار في محافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة من خلال إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، مشيرًا إلى أن مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان يُمثل نقلة نوعية لأبناء المركز والمزارعين، وسيساهم في تعزيز التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة لأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، وهو الرمان، بما يفتح آفاقًا واعدة للتصدير ويعزز الاقتصاد المحلي، فضلاً عن توفير مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء أسيوط.

أسيوط مجمع الصناعات الغذائية منتجات الرمان عرب مطير المنطقة الصناعية هيئة تنمية الصعيد

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