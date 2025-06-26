محافظ أسيوط يشهد انطلاق المؤتمر العلمي للتغذية العلاجية لمستشفيات الصحة

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية لمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي أقيم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، تحت رعايته، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التغذية العلاجية والطب.

حضر المؤتمر، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أشرف عثمان، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أسامة العشيري، أستاذ طب الأطفال ورئيس جمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية والميتابوليزم، الدكتور مدحت العربي، أستاذ طب المجتمع ونائب رئيس الرابطة العامة للأطباء للتغذية العلاجية، والدكتورة مروة مخلوف، مدرس الجهاز الهضمي ورئيس لجنة التغذية العلاجية بمستشفيات الصحة بأسيوط، والدكتورة أميرة السيد، زميل الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية ونائب رئيس اللجنة.

أهمية التغذية العلاجية في دعم المنظومة الصحية

بدأت الجلسة الإفتتاحية بالسلام الوطني، تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم أعقبها كلمات الحضور حيث رحبت الدكتورة مروة مخلوف والدكتوره اميره السيد رئيستي المؤتمر بالحضور، وتم التوضيح أن المؤتمر يهدف أهمية التغذية العلاجية في دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الحد من الإصابة بالكثير من الأمراض

في مستهل كلمته أشاد محافظ أسيوط بالمؤتمر، والذي تناول أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التغذية العلاجية، مضيفًا أن تخصص التغذية العلاجية أصبح من التخصصات الهامة، لدوره في تقوية المناعة، والمساهمة في لحد من الإصابة بالكثير من الأمراض، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر.

وأكد المحافظ، أن المؤتمر يسهم في التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض، والحفاظ على الوزن المثالي، ومساعدة أصحاب الأمراض المزمنة مثل: "مرضى السُكري، والقلب، والضغط" في السيطرة على المرض من خلال اتباع نمط صحي سليم، مشيراً الى أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية، وورش العمل، التي تسعى إلى تطوير وتنمية الخبرات، والكفاءات الطبية، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية، وذلك لتحسين وتطوير المنظومة الطبية، والبحثية، والتعليمية لخدمة المرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الزخم العلمي الذي شهده المؤتمر، مؤكداً أنه يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والجامعات، فيما عبر الدكتور أسامة العشيري عن سعادته بنجاح المؤتمر، مؤكداً أن تخصص التغذية العلاجية أصبح يحظى باهتمام متزايد، بفضل جهود الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من المشاركين والقيادات الطبية تقديراً لمساهماتهم في إنجاح المؤتمر ودعم جهود تطوير مجال التغذية العلاجية بمحافظة أسيوط.