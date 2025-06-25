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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عثرا على 53 ألف جنيه داخل السيارة.. محافظ أسيوط يكرم مسعفا وسائقا

محافظ أسيوط يكرم مسعفًا وسائقًا لردهما مبلغًا ماليًا عثرا عليه أثناء أداء عملهما
محافظ أسيوط يكرم مسعفًا وسائقًا لردهما مبلغًا ماليًا عثرا عليه أثناء أداء عملهما
إيهاب عمر

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اثنين من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لأمانتهما وردهما مبلغًا ماليًا كبيرًا عثرا عليه أثناء نقل أحد المصابين إلى مستشفى مركزي وذلك في لفتة إنسانية تعكس التقدير لقيم الأمانة والنزاهة.

جاء التكريم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب الدكتور مصطفى محمد مدير الإسعاف بأسيوط وأعضاء المجلس التنفيذي من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء شركات المرافق.

عثرا على مبلغ مالي قدره 53 ألف جنيه داخل سيارة الإسعاف

وشمل التكريم كلًا من المسعف محمود أحمد عبد التواب، والسائق ياسر محمد، اللذين عثرا على مبلغ مالي قدره 53 ألف جنيه داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلهما مصابًا في حادث سير إلى مستشفى منفلوط المركزي، وقاما على الفور بتسليم المبلغ فور وصولهما إلى المستشفى.

وأعرب المحافظ عن تقديره الشديد للموقف النبيل الذي اتخذه الموظفان، مشيدًا بسلوكهما الذي يمثل نموذجًا مشرفًا يحتذى به في الأمانة والإخلاص في العمل وقدم لهما شهادتي تقدير، مؤكدًا أن هذه النماذج الإيجابية يجب تسليط الضوء عليها لتعزيز القيم الأخلاقية ونشر ثقافة القدوة والمثل العليا في المجتمع.

أسيوط محافظ أسيوط هيئة الإسعاف المصرية المصابين المسعف سيارة الإسعاف مستشفى منفلوط المركزي

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