قطع المياه 6 ساعات بالوليدية و 3 قرى في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن قطع مياه الشرب عن منطقة الوليدية بحي شرق و 3 قرى وتوابعها بمركز أسيوط مساء اليوم لمدة 6 ساعات لإجراء إصلاحات بخط المياه الرئيسي بمحطة الوليدية المرشحة.

قطع المياه لمدة 6 ساعات

وقال المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يجرى في منتصف الليل أعمال إصلاح عاجلة لخط المياه الرئيسي الخارج من محطة الوليدية المرشحة بقطر 500 مم بولي إيثيلين حيث تبدأ أعمال الإصلاح الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة 6 من صباح غدا الأربعاء لمدة 6 ساعات، لافتا إلى أن هذه الأعمال ضمن جهود الشركة المستمرة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتقليل تأثير الإصلاحات، وتشغيل البدائل المتاحة لحين الانتهاء من الأعمال.

توفير بدائل للمياه

و أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن أعمال الإصلاح ستؤدى إلى إنقطاع المياه بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط وقرى بحري مركز أسيوط ( منقباد، ونجع سبع، بني حسين، والعزب التابعة لتلك القرى )، نظراً لتوقف محطة الوليدية المرشحة عن العمل خلال تلك المدة ، منوها إلى وجود بدائل إرتوازى بقرى مركز أسيوط بحري ، وبالإضافة إلي إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.

لذا ترجو الشركة من عملائها الكرام بالمناطق المتأثرة بأعمال إصلاح الخط ، تدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح لحين عودة المياه إلى طبيعتها، وتؤكد الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى ، أو من أي محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة .