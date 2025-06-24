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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ 7مراكز

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بـ 7 مراكز أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالات لـ 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز (البداري، أبو تيج، منفلوط، وحي غرب، والقوصية، والفتح، والغنايم) بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز حيث أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 535مترا مربعا، و 5 قراريط و13 سهما.

 

إزالة لحالتي متغيرات مكانية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لحالة تعد فوري على الأراضي الزراعية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب بتنفيذ إزالة لحالتي متغيرات مكانية، و4 حالات تعد فوري على الأراضي الزراعية فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال بتنفيذ إزالة لحالتي تعد على أراض زراعية فوري، وإزالة حالتي تعد فوري متغيرات بنطاق حي غرب بقيادة ممدوح جبر بالإضافة إلى تنفيذ 5 حالات تعد فوري على الأراضي الزراعية بنطاق مركز القوصية بقيادة أسامة سحيم ومركز الفتح بقيادة عيون إبراهيم، وتنفيذ حالتي تعد متغيرات مكانية بمركز الغنايم بقيادة أحمد ثابت رئيس المركز.

وأكد أبو النصر على التعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس والعمل على تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية استرداداً لحق الدولة موضحاً أن الموجة 26 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث جاري تنفيذ المرحلة الثانية من 7 إلى 27 يونيو عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي كانت خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو القادم وفقاً للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية .

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط محافظ أسيوط حالة تعدي أراضي زراعية أملاك دولة الموجة 26 للازالات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الأراضي الزراعية البناء المخالف

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