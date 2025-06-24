لتوزيعها على الأكثر احتياجًا.. محافظ أسيوط يطلق مبادرة لجمع مليون قطعة ملابس

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الأنشطة الثقافية لمسابقة "إبداعاتنا تشكل عالمنا"، الذي نظمته إدارة منطقة أسيوط بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، وذلك بقاعة السمائيين التابعة لمطرانية الأقباط الكاثوليك.

وحضر الحفل الختامي للمهرجان عدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وبمشاركة 14 مدرسة تابعة للجمعية، إلى جانب عدد كبير من أولياء الأمور، في أجواء احتفالية مفعمة بالإبداع والانتماء.

كما حضر الحفل الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وهاني طلعت، مدير منطقة أسيوط بجمعية الصعيد، وسيد الشريف، مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة ترحيبية لمدير الجمعية الذي أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على دعمه المتواصل للعملية التعليمية وحرصه على تشجيع الطلاب المتفوقين والمبدعين.

عروضًا غنائية ووطنية

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي تناول إنجازات منطقة أسيوط التابعة للجمعية، وسلط الضوء على مسيرة الأب هنري عيروط، مؤسس الجمعية، وأبرز مقولاته حول أهمية رعاية الأطفال ذهنيًا ووجدانيًا وصحيًا.

كما قُدمت فقرات فنية متنوعة شملت عروضًا غنائية ووطنية، بالإضافة إلى فقرات شعرية أبدع فيها طلاب المدارس المشاركة، ما أضفى على الحفل أجواء من البهجة والتفاعل.

جودة التعليم المقدم

وأشاد محافظ أسيوط بالأداء المتميز للطلاب، معربًا عن تقديره للمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهر خلال الحفل، والذي يعكس جودة التعليم المقدم وحرص المدارس على تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ووجه الشكر لإدارة الجمعية ومطرانية الكاثوليك ومديري المدارس على جهودهم في دعم المواهب الشابة وتفعيل الأنشطة الطلابية وفقًا لأحدث المعايير التعليمية.

ترسيخ قيم الانتماء وتحفيز القدرات الإبداعية

وأكد المحافظ أهمية الأنشطة المدرسية في ترسيخ قيم الانتماء وتحفيز القدرات الإبداعية لدى النشء، مشددًا على دور الأسرة في دعم العملية التعليمية وتنمية شخصية الطالب.

وأشار إلى حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير منظومة التعليم وتحقيق الجودة الشاملة، ودعم كافة المؤسسات التعليمية، الحكومية والخاصة، للنهوض بالمستوى التعليمي في مصر.

إطلاق مبادرة جمع مليون قطعة ملابس

وخلال الحفل، أطلق اللواء دكتور هشام أبوالنصر، مبادرة إنسانية رائدة تستهدف تجميع مليون قطعة ملابس وتوزيعها على الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تعزيز جهود التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، ثمن الأنبا دانيال لطفي حضور المحافظ ومشاركته في هذا الحدث، مؤكدًا أن التعليم يمثل رسالة سامية تتبناها الكنيسة الكاثوليكية في إطار دورها المجتمعي والتربوي.

وفي ختام الحفل، تم تكريم مديري المدارس تقديرًا لدورهم في دعم العملية التعليمية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة من موجهي التربية والتعليم، والطلاب الفائزين، وسط أجواء احتفالية والتقاط صور تذكارية وثقت هذه اللحظة المميزة.