محافظ أسيوط يتابع ميدانيًا تطوير طريق "نجع سبع – منقباد".. تحرك سريع لحل أزمة الكوبري

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة طريق "نجع سبع – منقباد" بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط.

وذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين في التنقل، في ظل غلق كوبري نجع سبع عقب تعرضه لهبوط جزئي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وايهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ولفيف من الشباب المتطوع من أندية التطوع وفرق الجوالة التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

تسوية وتمهيد الطريق

وخلال الجولة، تابع محافظ أسيوط الأعمال الجارية لتسوية وتمهيد الطريق الرابط بين منقباد وبني حسين ونجع سبع، بطول 3 كيلومترات من إجمالي 5.5 كيلومتر، والتي تنفذ بالمشاركة المجتمعية لأهالي القرية وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط.

الدفع بوحدة الإنقاذ السريع

وقد وجه المحافظ بتكثيف العمل ودعم المعدات الموجودة على الطريق من خلال الدفع بوحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، للإسراع في إنهاء الأعمال وتسهيل حركة المرور بين قرى المركز المختلفة وصولًا إلى مدينة أسيوط، خاصة مع أهمية هذا الطريق كبديل حيوي يربط جنوب المحافظة بشمالها مرورًا بمدينة منفلوط، ويساهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الزراعي "أسيوط – منفلوط".

إنشاء كوبري بديل أعلى الترعة الإبراهيمية

وأشار المحافظ إلى إدراج إنشاء كوبري بديل أعلى الترعة الإبراهيمية ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للعام المالي القادم، بهدف تعزيز السلامة المرورية وربط القرية بالطريق الزراعي "أسيوط – ديروط".

وخلال الجولة، التقى اللواء هشام أبوالنصر، بعدد من أهالي القرية وشباب فرق أندية التطوع والجوالة التابعة لمديرية الشباب والرياضة، مشيدًا بدورهم المجتمعي الفعال، ومؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بحياتهم اليومية، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات والحفاظ على البيئة قائلًا: "مشاكلنا هنحلها مع بعض.. أنتم سند المحافظة وقوة الدولة في شبابها الواعد، وعلينا أن نقف جميعًا صفًا واحدًا لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها حيث أن المواطن شريك أساسي مع المحافظة كمسئولية مجتمعية في الحفاظ على المرافق والنظافة العامة ومواجهة الظواهر السيئة لإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للجميع."

وأشاد المحافظ بمبادرة مركز شباب نجع سبع وأهالي القرية في تبني فكرة تمهيد الطريق الداخلي كبديل مؤقت عن الكوبري المتضرر، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة الطريق الداخلي وبدء المرحلة الثانية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهذا الجهد المجتمعي وتذليل كافة العقبات لإنهاء الأعمال في أسرع وقت.

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والنجوع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع المحافظة.