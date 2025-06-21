ضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على استمرار وتكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني لضبط أي تجاوزات تتعلق بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع والمجاري المائية، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ضبط سيارة كسح أثناء قيامها بإلقاء حمولتها من مخلفات الصرف الصحي في ترعة

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة علاء عبدالرحيم، تمكنت من ضبط سيارة كسح أثناء قيامها بإلقاء حمولتها من مخلفات الصرف الصحي في ترعة المرة بقرية أولاد إلياس.

وقد تم التحفظ على السيارة داخل مقر الوحدة المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها إلى مركز شرطة صدفا.

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وشدد محافظ أسيوط ، على أهمية التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية، مؤكدًا أن المخالفات التي تمس البيئة والصحة العامة لن تمر دون ردع، وموجهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمرور الدوري لرصد وضبط أي مركبة تقوم بمثل هذه الانتهاكات.