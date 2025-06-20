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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابتلعه منذ عامين.. فريق طبي بمستشفى الأزهر بأسيوط يستخرج هاتفا محمولا من بطن مريض

استخراج تليفون محمول من بطن مريض بأسيوط
استخراج تليفون محمول من بطن مريض بأسيوط
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بقسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط، من استخراج تليفون محمول من داخل أمعاء مريض بالمستشفى.

وكان قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم رئيس القسم بمستشفى طب الأزهر الجامعي، استقبل مريضا كان محجوزًا بأحد السجون، وأثناء أخذ التاريخ المرضي أفاد بأنه ابتلع هاتفا محمولا منذ عامين، ويعاني من ألم مزمن بالمعدة منذ فترة ، بعد إجراء الفحوصات والأشعة، تم التأكد من وجود جسم غريب داخل المعدة، باستخدام المنظار العلوي، وتم استخراج الهاتف المحمول بنجاح دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

مستشفى طب الأزهر مستشفى طب الأزهر الجامعي فريق طبي قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير تليفون محمول امعاء مريض السجون

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