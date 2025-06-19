قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة
النقل البرى: فتح باب التعيين لسائقي تاكسي العاصمة براتب 7 آلاف جنيه
بنسبة نجاح 76.8%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية2025
التعليم : امتحانات الثانوية العامة بلجان المتفوقين والمكفوفين هادئة ومنضبطة اليوم
قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
بصراحة وجُرأة.. محمود عامر يُوجّه رسالة مُؤثرة لصنّاع الدراما والسينما: «طلب الشغل مش عيب»|خاص
متحدث الزمالك يعلن اتخاذ خطوات وقرارات تسعد الجماهير قريبا
ذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنه
رضعت ابني حتى 8 سنوات .. أم بريطانية ترد على هجوم كارين ميلين
للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يحيل واقعة حريق مخزن زيوت مستعملة للنيابة العامة

محافظ أسيوط يحيل واقعة حريق مخزن زيوت مستعملة بالفتح للنيابة العامة
محافظ أسيوط يحيل واقعة حريق مخزن زيوت مستعملة بالفتح للنيابة العامة
إيهاب عمر

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إحالة واقعة حريق أحد المخازن الخاصة بتجميع الزيوت المستعملة بقرية العصارة بمركز الفتح بغرض إعادة تدويرها إلى النيابة العامة، للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.

تشكيل لجنة لفحص المكان 

كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجان فنية متخصصة من الإدارات المعنية تشمل التراخيص، والإدارة الهندسية، وجهاز شئون البيئة، والحماية المدنية، والأمن الصناعي، وذلك للمعاينة على أرض الواقع والتأكد من مدى توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان داخل المخزن.

تطبيق القانون على جميع المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للموقع، والتأكد من مطابقة النشاط لاشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية، لافتًا إلى أن سلامة المواطنين والمنشآت تمثل أولوية قصوى، ولا تهاون في تطبيق القانون على جميع المخالفين.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على مواجهة أي مظاهر للإهمال أو التقصير، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مؤكدًا على متابعة نتائج التحقيقات ومعاينات اللجان الفنية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفة يتم رصدها.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد اندلاع حريق بأحد مخازن زيوت الطعام لإعادة تدويرها بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح، وتم الدفع بعناصر الحماية المدنية والاسعاف ومسئولي الأجهزة التنفيذية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو أية إصابات أو امتداده للمنازل المجاورة.

أسيوط تجميع الزيوت المستعملة الزيوت المستعملة مركز الفتح النيابة العامة التراخيص شئون البيئة الحماية المدنية الأمن الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

الفنانة آيتن عامر

أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة الغربية

تفقد أعمال الحماية من السيول

حماية الوادي والطرق الرئيسية.. جولة ميدانية على سدود السيول بجنوب سيناء

جانب من الجولة

وزير الثقافة: لدينا 500 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية ونسعى لتحويلها لمنارات حضارية

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد