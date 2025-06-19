السيطرة على حريق بمخزن زيوت معاد استخدامها بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن زيوت معاد استخدامها، بقرية العصارة بمركز الفتح.

بلاغ باندلاع حريق

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بقرية العصارة باندلاع حريق بمخزن زيوت معاد استخدامها.

حريق داخل مخزن زيوت معاد استخدامها

انتقل على الفور لموقع البلاغ ضباط مركز شرطة الفتح وقوات الحماية المدنية والإطفاء والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق داخل مخزن زيوت معاد استخدامها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.