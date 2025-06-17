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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

5 وفيات.. الإنقاذ النهري ينتشل آخر ضحايا التروسيكل الغارق بنهر النيل بأسيوط

انتشال اخر ضحايا حادث التروسيكل الغارق بأسيوط
انتشال اخر ضحايا حادث التروسيكل الغارق بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة آخر ضحايا التروسيكل الغارق في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بعد 8 أيام من البحث المتواصل، ليرتفع إجمالي العدد النهائي لضحايا الحادث لـ 5 متوفين.

سقوط"تروسيكل" في مياه النيل

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط"تروسيكل" في مياه النيل أثناء مرورها على طريق مجاور لضفاف النهر بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من صحة البلاغ، والتعرف على هوية الجثمان من قبل ذوي الضحية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لتطورات الحادث، مشيرًا إلى أن المركبة كانت تقل 11 شخصًا، نجا منهم 6 ، فيما تم انتشال جثامين طفلين وثلاث سيدات.

ووجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية، مع الدفع الفوري بفرق الإنقاذ والإسعاف، والتنسيق الكامل بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

قوات الإنقاذ النهري ضحايا التروسيكل الغارق انتشال جثة نهر النيل أسيوط مركز الفتح

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