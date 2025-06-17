محافظ أسيوط يطمئن على حالة مراقبي الثانوية العامة المصابين بحادث انقلاب ميكروباص

اطمأن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لـ12 من مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة، الذين أصيبوا صباح اليوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء توجههم من مركز أبنوب إلى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك عند مدخل الطريق الصحراوي وصلة الغنايم.

محافظ أسيوط يتابع حادث إصابة 12 مراقبا بامتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال تواجد محافظ أسيوط بمقر غرفة عمليات التربية والتعليم بديوان المديرية، حيث تابع تطورات الحادث، ووجه بالتنسيق العاجل مع مديرية الصحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي.

وأكدت التقارير الطبية أن جميع الإصابات سطحية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، مع الإبقاء على المصابين تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة في انعقاد مستمر وعلى تواصل دائم ومستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومستقرة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة بكامل أجهزتها تواصل جهودها لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

في سياق متصل، كانت غرفة عمليات المديرية على تواصل مباشر ومستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي تابع الحادث، واطمأن بدوره على الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم موجهًا شكره لمحافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير عملية الامتحانات وتقديم الدعم اللازم لكافة عناصرها.