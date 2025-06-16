بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم بعد تطويره

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقف سيارات الغنايم الجديد، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت عليه بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء الافتتاح بحضور المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد كمال ووائل موسى نائبى رئيس المركز.

ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا

وعقب إزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط الموقف الجديد المخصص لخط (الغنايم/أسيوط)، واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، والذي أقيم على مساحة تقدر بـ1400 متر مربع.

ويتضمن الموقف ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا، ودورًا أرضيًا كامل التشطيبات، بالإضافة إلى 6 محال تجارية ستطرح للإيجار.

كما يضم مبنى إداري وتجاري بمسطح 310 مترات مربعة، يتكون من طابق أرضي وأول مخصصين للمحال التجارية، ومن الطابق الثاني حتى الرابع وحدات إدارية متعددة الاستخدامات.

تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز

وأكد المحافظ ، أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، التي جرى تحديدها من خلال جلسات التشاور المجتمعي، ليوفر بيئة حضارية وآمنة لسائقي المركبات والمواطنين على حد سواء مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز والقرى والأحياء، ضمن المرحلة الحالية لبرنامج التنمية المحلية، تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار برنامج تنمية صعيد مصر، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر.